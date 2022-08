Kvaratskhelia: “Napoli? Il mio agente parlava da due anni con il club”

A Napoli, invece, c’è il mare: «Una città stupenda, mi ha impressionato. Il calcio, poi, è una vera passione e io voglio dare un contributo per vincere: il mio agente Mamuka Jugeli parlava da due anni con il club, sono felice di essere qui». Con il Girona al Patini, a seguirlo in tribuna c’erano Christian Zaccardo, intermediario dell’operazione, e il suo agente italiano, Gennaro Di Nardo. Napoletano, per la precisione, con un passato da match analyst nello staff della Nazionale di Prandelli: toccherà a lui il ruolo di anfitrione in città. O giù di lì: Kvara, professionista perfezionista, vuole prendere casa nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno e non in centro, così da potersi concentrare interamente sul lavoro. Stile Hamsik.