Kepa-Napoli continuano i dialoghi. Spunta una formula per Keylor Navas!

Kepa likes Napoli. Cioè: ieri mattina, in calce all’immancabile post Instagram di Fabian dedicato alla vittoria in amichevole con il Girona, è spuntato anche un like decisamente interessante: dall’utente kepaarrizabalaga. Lui, proprio lui, il portiere basco che il club azzurro ha messo al centro dei propri pensieri e anche di un incontro andato in scena un paio di giorni fa a Roma: il suo manager Arturo Canales è arrivato martedì a Milano per gli ultimi passaggi dell’affare-De Ketelaere tra Bruges e Milan, operazione in cui ha rivestito un ruolo, e dopo la fine della storia s’è dedicato alla trattativa tra Napoli e Chelsea insieme con un uomo del club di De Laurentiis. Le parti lavorano all’accordo con i Blues; e dunque alle cifre del prestito e ai bonus richiesti dagli inglesi: una storia delicata sotto tanti punti di vista, ma la volontà di tutti è chiudere. Quanto prima. La stretta finale? Beh, sì. Ma nel caso in cui gli ostacoli economici dovessero assumere i contorni di muri insormontabili, allora bisognerebbe tirare fuori un piano B. Che a dirla bene sarebbe un altro piano A: Keylor Navas, certo. Il ds Giuntoli ha riaperto la pista con il Psg – e forse non l’ha mai chiusa – e tra l’altro la novità riguarderebbe proprio la formula: il prestito potrebbe essere biennale. Triennale, cioè in tre soluzioni, è invece l’opzione di pagamento che il Napoli propone al Sassuolo per l’acquisto di Giacomo Raspadori. Stile Locatelli-Juve: la richiesta è 35 milioni, DeLa punta a chiudere a 30. E soprattutto a chiudere: Jack è considerato una priorità tanto quanto il portiere.