Ancora nulla di fatto per Raspadori al Napoli, ma la trattativa continua e le parti si incontrano e ne discutono. Stando a quanto riportato da Sky, non è stato offerto solo Alessio Zerbin (in prestito). Per calare le pretese economiche del Sassuolo per il cartellino di Giacomo Raspadori, il Napoli aveva provato ad offrire anche Adam Ounas. L’esterno algerino, però, non scalda più di tanto il cuore dei neroverdi e dunque non dovrebbe rientrare nell’affare.