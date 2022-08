FOTO – Kepa-Napoli, un indizio social fa ben sperare

Particolarmente apprezzato da Spalletti per la sua abilità nel gioco con i piedi, Kepa dovrebbe arrivare al Napoli con la formula del prestito secco con buona parte dell’ingaggio pagato dal Chelsea: c’è già l’accordo tra la società azzurra e l’entourage del giocatore, le due società sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo, come scrive il Corriere dello Sport.

E sul profilo Instagram del portiere appare un indizio che fa ben sperare, un post particolarmente emblematico nel quale compare una clessidra. Chiarissimo il messaggio relativo al tempo che scorre e che forse sta per scadere in merito alla prossima destinazione dell’estremo difensore, ormai chiuso al Chelsea da Edouard Mendy, titolare da due stagioni.

A completare il post è un collage di foto che ritraggono Kepa con la maglia del Chelsea, ma anche con uno sguardo fiero e che scruta l’orizzonte, come ad aspettare novità sul proprio futuro professionale alla vigilia di una stagione nella quale il classe ’94 è a caccia di una maglia da titolare per non uscire dal giro della Spagna in vista del Mondiale in Qatar.