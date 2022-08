De Laurentiis sembra convinto a fare a Spalletti il regalo più gradito: Raspadori

Il mercato va avanti ma i tempi stringono, e l’obiettivo del Napoli, come sostituto di Mertens, resta Raspadori. “De Laurentiis sembra convinto a fare a Spalletti il regalo più gradito: Giacomo Raspadori, il 22enne destinato a essere il jolly dell’attacco azzurro, il vero erede (in campo, sia chiaro, non certo nei cuori dei tifosi) di Dries Mertens. Ieri lui e l’ad del Sassuolo sono stati a lungo al telefono e la sensazione è che il rilancio dell’altro giorno a 31 milioni di euro abbia fatto vacillare il club emiliano. Siamo a un passo dal sì, con la Juventus che non intende intromettersi nella faccenda e il manager Tinti che ha spiegato che Raspadori vuole il Napoli adesso. Insomma, avanti tutta, senza intoppi. Anzi uno ce ne sta: il Sassuolo vuole che l’operazione si chiuda prima dell’inizio del campionato”.