Il mercato del Napoli è fermo per quel che riguarda Andrea Petagna al Monza, che prima di acquistare l’attaccante azzurro deve cedere qualche giocatore, come sottolinea oggi il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli non ha l’accordo col Verona sulla formula per Simeone, offre 3,5 milioni di euro e 13 per l’eventuale riscatto ma vuole il diritto e non l’obbligo. Tutto fermo, quindi, ma per Petagna non c’è solo il Monza, si muovono anche la Lazio e il Torino.