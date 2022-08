Potrebbe essere uno dei momenti più significativi del mercato del Napoli di questa stagione. In corso un incontro per decidere il trasferimento di Giacomo Raspadori al club di De Laurentiis. In questo momento, i vertici delle due società, stanno discutendo per trovare un accordo. L’ad neroverde, Carnevali, è a Castel di Sangro nel ritiro partenopeo.