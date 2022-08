UFFICIALE – Matilde Copetti nuovo portiere del Napoli femminile

Nata a Tolmezzo il 15 settembre del 1997, Matilde Copetti è il nuovo portiere del Napoli Femminile e farà “squadra” con Sabrina Tasselli e Chiara Repetti tra i pali della squadra azzurra.

Copetti lo scorso anno è stata protagonista a Lugano nella Swiss WSL collezionando 18 presenze. Lunga la sua militanza in Italia, nonostante i 25 anni ancora da compiere: cresciuta calcisticamente nel Tavagnacco, ha esordito in A proprio con il club friulano che l’ha svezzata fino al 2018 quando si è trasferita a Ravenna in B dove in tre stagioni ha messo insieme 62 apparizioni. Adesso, dopo la parentesi in Svizzera, l’approdo a Napoli.