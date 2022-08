Taglialatela: “Spero che Kepa non arrivi in prestito secco”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. “Ora si pensa a Kepa, e chiaramente ad un suo secondo. Spero però non arrivi in prestito secco, è un portiere molto forte, al Chelsea ha avuto qualche problemino, non ha avuto continuità. E a tal proposito sono convinto che quello del portiere sia un ruolo diverso dagli altri, ci dev’essere il primo e poi il secondo, c’è bisogno di gerarchie ben definite. Oggi, invece, si dice sia necessaria anche la concorrenza in porta, non condivido questo punto di vista”.