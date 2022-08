Taglialatela: “Mi sembra strano che, se cerchi un portiere, hai lasciato partire Ospina”

L’ex portiere del Napoli, Pino “Batman” Taglialatela, ha parlato ai microfoni di Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. “Meret? In queste situazioni cambiare aria fa bene al ragazzo, all’ambiente, a tutti, ma dispiace se poi viene indicato come l’unico colpevole, anche per i gol presi in precampionato. Oggi c’è una mediaticità esasperata, da addetto ai lavori mi sembra strano che chi fa questo mestiere non dica nulla per “difendere” un proprio calciatore: in questo momento si è al 20-30% della forma, anche i portieri devono carburare. Quando ero giocatore facevo di tutto per evitare queste amichevoli, ero completamente imballato ad inizio preparazione. Invece sembra che Meret sia l’unico colpevole. In realtà quello che conta è farsi trovare pronti il 15 agosto a Verona. Mi sembra strano poi che, se cerchi un portiere, hai lasciato partire Ospina, ottimo portiere che peraltro aveva anche un buon rapporto con Meret”.