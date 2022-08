Taglialatela: “Mertens? Evidentemente Spalletti non si è disperato per il suo addio…”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. “Mertens? Non so perché sia andato via, uno come lui andava sfruttato un altro paio d’anni, sta bene, è integro, è importantissimo anche nello spogliatoio, almeno un altro anno lo avrei tenuto. Da dirigente, non avrei mai fatto a meno di lui, a mio avviso ha contato la volontà del tecnico, che decide la sorte dei suoi giocatori. Evidentemente Spalletti non si è disperato per il suo addio… “