SPORTMEDIASET – Aggiornamenti su Kepa e Raspadori

Nel corso dell’edizione pomeridiana di mercato a Studio Sport, il giornalista Claudio Raimondi fa il punto sulle strategie del club azzurro. “In casa Napoli sono ore frenetiche per la questione del portiere. Proseguono i contatti con l’agente di Kepa per limare gli ultimi dettagli. Il Chelsea pagherebbe il 65% dell’ingaggio e il club azzurro darebbe oltre 2 milioni d’ingaggio. In serata probabile la fumata bianca. Raspadori? Il Napoli ha alzato l’offerta a 31 milioni, il Sassuolo ne chiede 35 ma con i bonus si potrebbe arrivare all’accordo. I neroverdi poi andrebbero su Pinamonti per l’attacco. La Juventus era solo una manovra di disturbo”.

La Redazione