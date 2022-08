Spalletti: “Sono abbastanza soddisfatto. Gol subito? Merito loro”

Il video è stato pubblicato ieri sera nei minuti in cui Spalletti, soddisfatto, commentava la vittoria contro il Girona, il primo successo nei tre test internazionali di Castel di Sangro: «Siamo entrati forti in campo, c’è stato qualche errore ma nel complesso, gol subito a parte, ho visto la squadra crescere anche di condizione». L’allenatore del Napoli ha esaltato Kvaratskhelia («ve ne siete accorti adesso di quanto sia forte… noi già lo sapevamo»). Le prove generali per il Verona ci saranno sabato contro l’Espanyol ma già nell’ultimo test s’è visto un Napoli molto simile a quello che debutterà a Ferragosto al Bentegodi: «Sono abbastanza soddisfatto – il commento di Spalletti a fine gara – abbiamo pressato subito recuperando tanti palloni, ma nel possesso non siamo stati sempre precisi. Abbiamo sbagliato passaggi facili e abbiamo dovuto fare tanta fatica nel tornare a pressare alti». L’esordio si avvicina: «La squadra deve essere sempre più corta e unita, non deve allungarsi e non dece concedere mezze palle. Stavolta – ha proseguito – siamo arrivati al 65’ con una formazione e ora dobbiamo aumentare il minutaggio, pur sapendo che cinque cambi sono un bel bottino. Gol subito? Merito loro, hanno segnato una rete di qualità».