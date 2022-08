Spalletti: “Kvaratskhelia? Già sapevamo quanto fosse forte”

Spalletti è soddisfatto anche della prova di Meret: «Ha fatto un paio di buoni interventi ed è stato benissimo in campo. Per quanto riguarda il ruolo, nell’ottica dei doppi ruoli c’è lui e poi valuteremo quello che ci sarà sul mercato». In realtà per Meret il Napoli ha l’accordo con lo Spezia. Kvara continua a brillare ma per l’allenatore del Napoli non è una sorpresa. Spalletti, come detto, sottolinea ironicamente: «Mi fa piacere vi siate accorti di lui… noi già sapevamo quanto fosse forte. Ha potenzialità importanti: è tecnico, punta l’uomo, riesce a uscire da situazioni difficili aiutandoci a creare superiorità numerica».