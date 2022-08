Per Alex Meret non è stato un periodo facile, visto le critiche dell’ambiente e al tempo stesso lo scetticismo. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il portiere friulano dovrà prima rinnovare con il club di De Laurentiis e poi andrà in prestito allo Spezia. La società ligure sarà l’occasione di rilancio per l’ex di Udinese e Spal. Nel frattempo il Napoli prosegue i contatti per Kepa che è sempre più ad un passo dal vestire come riporta su twitter Niccolò Ceccarini.

La Redazione