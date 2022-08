Simeone-Napoli, affare bloccato. Possibile permanenza di Petagna?

La trattativa tra Napoli e Verona per Simeone è giunta ad un punto morto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i due club non hanno ancora trovato l’accordo per il prezzo del cartellino del cholito, ballano circa 3-4 milioni tra domanda e offerta, e la cessione di Petagna al Monza, fondamentale per la riuscita dell’affare, sembra non si sblocchi. Per Petagna, il Monza e il Napoli non sono d’accordo sul tipo di formula, gli azzurri vorrebbero prestito con obbligo, mentre il club brianzolo vorrebbe inserire l’obbligo solo in caso di salvezza. Insomma, le due trattative che sembravano una formalità, hanno subito una battuta d’arresto, bisogna risolvere in fretta questo empasse perchè l’inizio del campionato è vicino e il tempo stringe.