Repubblica – Il futuro di Zerbin si deciderà nelle prossime ore

Alessio Zerbin aspetta di capire cosa sarà del suo futuro, dopo una ottima stagione in prestito al Frosinone. Anche ieri contro il Girona si è messo in mostra, e stando a quanto scrive oggi Repubblica, tutto si deciderà nelle prossime ore. “Segna Petagna – nessuna novità sul trasferimento al Monza – e si fa vedere Zerbin, il cui futuro sarà deciso nelle prossime ore. Che sono decisive ovviamente anche per i rinforzi. Il Napoli sta continuando la trattativa Kepa: ieri c’è stato un incontro e si lavora per definire tutti i dettagli. Spalletti non entra nel merito del portiere basco, ma è chiaro sulla strategia: «Meret è uno. Ha fatto buoni interventi. Noi abbiamo doppi ruoli in tutti i reparti, quindi valuteremo cosa c’è a disposizione»”.