Raspadori non prende parte all’ amichevole, Meret agli allenamenti

Giacomo Raspadori, è uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli. A breve dovrebbe esserci l’incontro risolutore per portare il neroverde in azzurro. Al momento, il calciatore è out nella gara amichevole che il Sassuolo sta giocando contro la Vis Pesaro. Il classe 2000 aveva disputato regolarmente gli altri test. Potrebbe essere un ulteriore indizio di mercato… Intanto, anche in casa Napoli c’è un assente. Si tratta di Alex Meret. Il portiere, ormai in uscita dal Napoli, destinazione La Spezia, non ha partecipato alla seduta pomeridiana a Castel di Sangro. Ha svolto solo calcio-tennis, non l’esercitazione tattica con la squadra.

Fonte: TMW