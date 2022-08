La UEFA introduce il fuorigioco automatico, ecco quando debutterà!

La UEFA ha studiato un nuovo metodo per il fuorigioco che verrà provato per la prima volta nella Supercoppa Europea tra Eintracht Francoforte e il Real Madrid. La novità è il fuorigioco automatico, che come spiega la UEFA in una nota è “un sensore all’interno del pallone che invia alla sala operativa la propria posizione 500 volte al secondo. Il resto lo fanno le 12 telecamere poste sui tetti degli stadi che tracceranno fino a 29 punti data di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 punti dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità rilevanti ai fini del fuorigioco. Ai Mondiali il sistema manderà poi il video sui tabelloni degli stadi, così da rendere partecipi anche gli spettatori”. Una novità importante per la UEFA che vuole rendere le partite ancora più fluide e senza grandi interruzioni.