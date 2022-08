Kvaratskhelia: “Mi hanno sempre parlato bene del Napoli. Qui ha giocato Maradona”

KVARATSKHELIA – C’è molta soddisfazione in casa Napoli per l’impatto di Khvicha Kvaratskhelia: l’esterno georgiano ha brillato anche nell’amichevole vinta contro il Girona, dove ha messo a segno una rete (su rigore), e si è confermato incontenibile in attacco. A margine del match con gli spagnoli, anche il giocatore si è detto contento dopo le prime settimane in azzurro.

Kvaratskhelia: “Ottimo approccio, ai tifosi prometto massimo impegno”

“Mi hanno sempre parlato bene del Napoli, qui ha giocato Maradona – sono le sue parole, pubblicate dal profilo Facebook del Napoli -. La pizza è buonissima. Anche quando sono arrivato in taxi subito mi hanno riconosciuto… L’approccio con questa nuova realtà è stato ottimo, stiamo lavorando tantissimo per farci trovare pronti per l’inizio della stagione. Ai tifosi prometto il massimo impegno. Forza Napoli Sempre”.

