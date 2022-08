Kvaratskhelia impressionato dal Napoli: “Gente con le bandiere, qui il calcio è vera passione”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Napoli, Kvaratskhelia ha parlato della trattativa con il Napoli e l’impatto che ha avuto su di lui la realtà partenopea: “Ero in nazionale per giocare delle amichevoli, il mio agente mi chiamò dicendo che c’era questa possibilità di trasferirsi in Italia, al Napoli. Erano due anni che il mio agente parlava col Napoli. Il Napoli è una delle squadre più importanti al mondo e sono felice di essere qui. E’ la mia prima volta in Italia e ne sono rimasto impressionato perché Napoli è una città incredibile, bellissima, e la gente ama il calcio. Quando ero in taxi vedevo la gente attorno con le bandiere del Napoli, a Napoli il calcio è una vera passione“. Il Napoli potrebbe essere il trampolino di lancio per le sue ambizioni personali (“Sono qui perché voglio crescere e vincere dei titoli“), ma Kvaratskhelia ha già in mente cosa farà a Napoli e cosa vuol dire indossare la maglia azzurra: “So che a Napoli si mangia un’ottima pizza, anche se non l’ho ancora assaggiata. So che Maradona ha giocato qui ed è fantastico. Per me è un onore essere qui, il Napoli è un club di livello mondiale, i tifosi sono incredibili e voglio dare il mio contributo“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com