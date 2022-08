Koulibaly risponde ad ADL: “Faccia a meno dei calciatori africani, ma ci vuole rispetto”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha commentato le parole del presidente del Napoli sui giocatori africani: “Bisogna avere rispetto anche per i calciatori africani e per le nazionali africane. Rispetto quello che ha detto De Laurentiis: se pensa di poter fare a meno di calciatori africani, faccia pure. Ma io conosco Napoli e il Napoli, i napoletani e altre persone del club non la pensano come lui. È una sua idea, non un’idea di Napoli“. Fiero di aver vinto la Coppa d’Africa da capitano con il Senegal, nonostante il sacrificio di lasciare a metà la stagione in corso con il Napoli: “La cosa più importante per me è sempre rispettare tutti. Io ho vinto la Coppa d’Africa da capitano del Senegal e da calciatore del Napoli. È stata dura per tutti lasciare a metà stagione per giocare la Coppa, ma sono felice di averlo fatto e aver vinto“.

Fonte: Il Mattino