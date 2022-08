Kepa-Napoli più vicini, il Chelsea ha già acquistato il sostituto!

Il Napoli vuole un portiere, anzi il secondo portiere del Chelsea che nel 2018 arrivò a Londra con l’etichetta del fenomeno nonché dell’interprete più pagato della storia del calcio: 80 milioni di euro. Kepa Arrizabalaga, certo, 27 anni e 11 partite appena collezionate nelle ultime due stagioni in Premier: 7 nel 2020-2021 e 4 nel 2021-2022. E ancora: due apparizioni in Champions, una per annata. E una manciata di partite nelle altre competizioni: un vice a tutti gli effetti, insomma. Di Mendy, una figura ingombrante. Il suo destino in Blues è parso segnato ancora prima dell’inizio del mercato, fermo restando le difficoltà legate al suo ingaggio da 9 milioni netti; un mercato che tra l’altro ha anche raccontato di una virata netta con vista sul futuro: il Chelsea, infatti, ha acquistato per 10 milioni più 5 di bonus dai Chicago Fire l’americano Gabriel Slonina, un talento di 18 anni che si trasferirà a Londra a gennaio. Dopo il Mondiale.