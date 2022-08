Kepa, la trattativa è a buon punto, ma il Napoli vuole ridurre tutto al minimo

Il tempo stringe ed il Napoli ha assoluto bisogno di un portiere da affiancare a Meret per la prossima stagione. Due nomi su tutti, come scrive oggi Il Mattino, Kepa e Mignolet, anche se il primo è in pole position. Kepa o Mignolet? Non è come giocare a testa o croce. È una questione di tasselli che devono ancora mettersi al proprio posto, nonostante il basco sia decisamente molto più avanti del belga nella volata per la porta azzurra. Ieri, Arturo Canales, manager di Kepa, ha contattato De Laurentiis per comprendere a che punto è la trattativa con il Chelsea. Ramadani, intermediario anche in questa faccenda, invita all’attesa. Va bene il prezzo del prestito secco (3 milioni) ma non i 3 milioni in caso di ritorno in Champions e altri 2,5 per il passaggio dalla fase a gironi agli ottavi di finale. Certo, bonus beneauguranti. Ma il Napoli vuole ridurre tutto al minimo. Ma la trattativa è a buon punto.