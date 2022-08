Insigne ed i primi problemi. Condizione fisica da recuperare e prestazioni da dimenticare

INSIGNE – Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Lorenzo Insigne nella MLS. Dopo il trasferimento, con l’accoglienza da re da parte del Toronto FC, sono cominciati i primi problemi, con una condizione fisica da recuperare, prestazioni da dimenticare e soprattutto il rigore sbagliato contro il New England Revolution. Oltre a tutto questo, proprio nell’ultima partita, l’ex capitano del Napoli è stato provocato da alcuni tifosi rivali in un video che è diventato virale in queste ultime ore. Mentre si apprestava a battere un calcio d’angolo, alcuni tifosi, vicini alla bandierina, lo hanno stuzzicato chiedendo: “Dov’è la tua Coppa del Mondo?”, alludendo alla mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar. Insigne si è limitato a sorridere per poi tornare a concentrarsi sulla partita, non reagendo alla provocazione.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS