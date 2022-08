Finisce l’esclusiva Dazn/Tim: il calcio tutto su un unico decoder

L’esclusiva Dazn/Tim è finita, ora la Serie A potrà tornare sui canali di Sky: l’accordo tra Sky e Dazn potrebbe arrivare nelle prossime ore, o comunque prima dell’inizio del campionato, e permetterà di fruire dell’applicazione di Dazn dalla piattaforma Sky Q e sui canali di Sky. Per guardare la Serie A servirà un unico decoder, ma bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento con Dazn che detiene i diritti di 7 delle 10 partite di ogni giornata di campionato fino a giugno del 2024. Sono due le offerte: una “Plus” a 39,90 euro al mese che permette di registrare fino a sei dispositivi e la visione dei contenuti sportivi in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza (non sulla stessa rete domestica) e un’offerta “Standard” (29,90 euro al mese) con cui sarà possibile registrare due dispositivi e la visione in contemporanea su un dispositivo alla volta o su due dispositivi diversi, ma solo se connessi alla stessa rete domestica. Su Dazn sarà possibile vedere anche l’Europa League, il meglio della Conference League, la Serie B e altri sport come la boxe e la Nfl. Sky, invece, detiene i pacchetti di Champions, Europa e Conference League, la Serie B, la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga e i grandi eventi di Eurosport dal tennis al ciclismo.

Fonte: Il Mattino