De Laurentiis ha fatto solo una questione di date, non di etnia. Ha “difeso” gli africani

Aurelio De Laurentis non ha offeso gli africani, semmai li ha difesi ma è sempre troppa e presente la tentazione di tuffarsi nella demagogia: il presidente del Napoli è stato chiaro quando ha dichiarato che non avrebbe più preso africani dal momento che a gennaio si perdono per oltre un mese (tralascio l’aspetto salariale), oltretutto col rischio di infortuni e altro. E per altro intendo le condizioni in cui molti rientrano: ricordo Gervinho ai tempi della Roma, per non dire dell’ultimo Barrow.

De Laurentiis ne ha fatto solo una questione di date, non di etnia.

Fonte: CdS