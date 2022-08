Dalla Turchia – Mertens verso il Galatasaray, ecco l’offerta al belga

Dries Mertens ha detto “arrivederci” al Napoli con un bellissimo video su Instagram, ed è il momento di capire quale sarà il suo futuro. “L’ex attaccante del Napoli, ha ricevuto un’offerta dal Galatasaray e adesso, secondo quanto riferiscono il quotidiano turco Daily Sabah e la NTV Spor, la trattativa tra le parti è stata avviata. Il vice-presidente del Galatasaray Erden Timur avrebbe contattato personalmente Mertens per offrirgli un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, come riporta NapoliMagazine. Secondo le notizie riportate in Turchia, Mertens avrebbe chiesto un ingaggio da 4 milioni di euro e adesso la società starebbe cercando di ottenere uno sconto. Il Galatasaray ha bisogno di un attaccante ed ha trattato anche Nwakaeme, svincolato come Mertens: adesso la trattativa prosegue ed Erden Timur sta trattando personalmente con il calciatore”.