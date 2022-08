Da Monza – L’affare Petagna è bloccato, ma non a causa di Icardi

La trattativa appare bloccata. Lo si legge su TuttoMonza. Ovviamente l’argomento è l’affare che dovrebbe portare in Lombardia, Andrea Petagna. Il momento di stasi non è soltanto a causa dell’interesse della squadra di Berlusconi e Galliani per Mauro Icardi. La divergenza di vedute riguarda la formula: prestito con obbligo in caso di salvezza è ciò che vorrebbero i biancorossi, prestito con obbligo vincolato ad altre condizioni invece è quello che vorrebbe il Napoli.