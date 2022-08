Commovente saluto di Mertens ai napoletani. Si è tenuto la casa a Napoli! [Video]

Emozionante saluto di Dries Mertens al Napoli e a Napoli: il belga ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che raccoglie gol e momenti dei suoi anni napoletani. E con il figlio Ciro in braccio, ha salutato città e tifosi: “Cari napoletani, quanto ci siamo divertiti: resterete nel mio cuore. Orgoglioso che mio figlio sia nato qui: ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo, per tornare”. Quindi il saluto finale: “La mia partenza non è andata come avrei voluto, ma non è un addio, solo un arrivederci”.

https://www.youtube.com/watch?v=8oMyoaNg2RM