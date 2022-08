Braida su Gaetano: “Non si può sempre aspettare, ora siamo coperti”

A braccia aperte, ma fino ad un certo punto. In realtà è questo il messaggio della Cremonese al Napoli e a Gaetano. Lo fa intendere il dg della società, Ariedo Braida, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Essendo napoletano, è normale che Gaetano abbia il Napoli nel cuore. Ma calcisticamente è cresciuto a Cremona, qui ha fatto un buon percorso, completamente positivo e poteva proseguirlo. Ma evidentemente ci sono gli interessi del Napoli che non coincidono con quelli della Cremonese. Nel calcio tutto è possibile, ma questo ragazzo non deve perdere il tempo a stare in panchina secondo me. Lui qui era apprezzato, ma nel frattempo abbiamo fatto diverse cose. Se tu cerchi uno e poi devi aspettarlo, nel frattempo si fanno altre cose e talvolta ti copri nel ruolo e poi potresti anche farne a meno. Gaetano è bravo, sa quanto io l’apprezzi”.