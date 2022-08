Paolo Bargiggia, giornalista ed eserto di mercato, su Twitter ha pubblicato un aggiornamento sulla trattativa del Napoli per Raspadori. “Il Napoli non molla Raspadori e farà di tutto per evitare che il giocatore possa trasferirsi alla Juventus a zero nella prossima stagione. Per questo De Laurentiis sta valutando di prendere l’attaccante anche se non dovessero esserci uscite”.