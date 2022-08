Zerbin: “Nasco esterno alto, faccio quello che mi dice l’allenatore”

ZERBIN – Al termine dell’amichevole vinta dal Napoli contro il Girona, l’esterno azzurro Alessio Zerbin ha parlato “Nelle ultime uscite non avevamo fatto cosi’ bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Il mister ci teneva. Ruolo? Nasco come esterno alto, faccio quello che dice l’allenatore. Dal mio arrivo alla stazione ero poco più di un bimbo. Dopo 5 anni spero di dare una mano alla squadra. E’ un orgoglio giocare per il Napoli. Molti giovani non considerano Serie B e C, invece servono per crescere. Primo impatto con Napoli? Ricordo la casa di Giaccherini a Posillipo, mi innamorai della veduta”.

Fonte: tuttonapoli