UFFICIALE: Andrea Tedesco è il nuovo allenatore del Napoli U-18!

Non solo la pripma squadra, il Napoli di De Laurentiis sta rivoluzionando anche nei settori giovanili, in cui ha assunto come nuovo tecnico dell’U-18, Andrea Tedesco, ex allenatore della Casertana e della rappresentativa U-19 di Malta. A comunicarlo è lo stesso allenatore con un post sul proprio profilo Facebook: “Comunico di essere stato nominato Allenatore della U18 alla SSC Napoli! Sono davvero entusiasta di tornare ad allenare e orgoglioso di farlo nella mia città, Napoli. Un ringraziamento speciale al SSC Napoli e al Responsabile del Settore Giovanile, Gianluca Grava per questa opportunità. Forza Napoli!”.