Tennis – Da oggi parte la prevendita per l’Atp 250 di Napoli

La novità delle sessioni serali e la promozione per le Scuole Tennis

La Tennis Napoli Cup prende forma. Parte la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti dell’ATP 250, il torneo che per la prima volta porta la città partenopea nel calendario del Grande Tennis mondiale. L’evento, in calendario dal 17 al 23 ottobre (il 15 e il 16 le qualificazioni), si disputerà al Tennis Club Napoli, su campi in hard outdoor, con un tabellone principale a 28 giocatori per il singolare e a 16 coppie per il doppio.

L’Arena del Tennis sarà il gioiello della manifestazione e il campo principale del torneo. Sarà costruita alla Rotonda Diaz in occasione dell’Atp 250 (inizio dei lavori il 26 settembre) e avrà a disposizione quattro tipi di tribune: la Diaz, la Partenope, la Mergellina e la Capri. La Tribuna Mergellina e la Partenope comprenderanno un primo anello numerato e un secondo anello non numerato.

E’ prevista, inoltre, la vendita di biglietti ground che daranno l’accesso ai campi D’Avalos e Gasparini (e non all’Arena del Tennis) dove si disputeranno altri incontri del torneo, fino a esaurimento posti disponibili.

La promozione per le Scuole Tennis.

L’organizzazione della Tennis Napoli Cup ha previsto una promozione dedicata agli allievi di tutte le Scuole Tennis d’Italia fino a 16 anni di età, da sabato 15 ottobre, giorno di inizio delle qualificazioni, a mercoledì 19 ottobre compreso, terzo giorno di gare dell’Atp 250, esclusivamente nelle sessioni diurne e negli anelli non numerati della tribuna Mergellina dell’Arena del tennis, con speciali biglietti al costo di cinque euro che permetteranno anche di assistere agli incontri sugli altri campi di gioco, il D’Avalos e il Gasperini.

La novità della sessione serale.

Da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre compreso sono previste due sessioni di gioco, una diurna (inizio ore 10) e una serale (inizio ore 19). Sabato e domenica, 22 e 23 ottobre, giorni di semifinale e finale della Tennis Napoli Cup è prevista solo la sessione diurna.

www.vivaticket.com. I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili online all’indirizzo www.azzurroservice.net

Fonte: Ufficio stampa Maria Grazia Ciotola