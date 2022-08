SSCN, il commento: “Stavolta si vince grazie al canone inverso!”

Come di consueto, la SSCN ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: “Il Napoli batte il Girona e vince la terza amichevole internazionale a Castel di Sangro. Finisce 3-1 per gli azzurri e se nei primi 2 test c’era stato un dominio per un’ora e poi una leggera dissolvenza atletica nel finale, stavolta c’è il canone inverso con la reazione nella seconda parte di gara. Il Napoli ribalta gli spagnoli nell’ultimo quarto d’ora e questo depone a favore di una condizione crescente, complice anche la scelta di Spalletti che dopo 70’ fa entrare 9 giocatori e rischiera un Napoli più fresco. Strategia premiata, ma in assoluto si vede un Napoli vivo e sulla strada della crescita globale. Dopo l’autogol di David Lopez e il pareggio di Castellanos, gli azzurri sorpassano in 3 minuti: prima Petagna con un diagonale in area, poi Kvaratskhelia che si guadagna e infila di precisione un rigore. Ancora altre pregevolezze d’autore del georgiano. Adesso l’ultima amichevole sabato con l’Espanyol per un bilancio complessivo del ritiro azzurro in Abruzzo”.