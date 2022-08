Spalletti: “Abbassando il tetto stipendi, rinunciamo ad una fetta di mercato”

Ricapitolando: via, viavia, via, via, via, sempre più via; dentro; di ritorno; sempre più vicini. Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato una simile palingenesi partenopea quando ADL, nel giugno del 2021 avvertìche bisognava ridurre il monte ingaggi, a cominciare dal suo. Tredici mesi dopo, l’ha ridotto eccome, tanto che Spalletti , convitato non di pietra al mercato di, dopo il test con ilha affermato: «Abbiamo deciso di abbassare il tetto stipendi, per cui miriamo a quelli che rientrano in questo tetto; ci sono giovani promesse importanti che possono rientrare in questo tetto, poi, però, è chiaro che rinunci a una fetta di mercato: se usata dagli altri, può consentire loro di portare a casa il “pronto subito”, senza doverci lavorare molto».