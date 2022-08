Meret, trattativa congelata, ma se non porta offerte…

Lontano (ancora) dall’ essere risolta, la questione portiere, il Il Napoli ha preso atto che sul fronte rinnovo, la trattativa con Meret è congelata. Ma, se Meret vuole andare via deve portare una offerta. E la valutazione attuale del friulano non è inferiore a 15 milioni di euro. Offerte non sono arrivate. Dunque, al momento, Meret resta al Napoli, non è escluso che possa essere raggiunto nei prossimi giorni dal suo agente Pastorello per fare il punto della situazione. Capitolo Simeone: la proposta è stata fatta e accettata a luglio: 15,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. L’attaccante di riserva è un’altra priorità, perché Osimhen ha i suoi alti e bassi e senza Mertens, con Petagna in partenza e i giovani come Gaetano che alla fine andranno via in prestito, serve come il pane, il bomber che possa dare il cambio al nigeriano. Per caratteristiche, il Cholito sembra davvero l’alter-ego di Osimehn, motivo per cui la scelta è caduta su di lui.

Il Mattino