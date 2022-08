Meret diviso tra Torino e Leicester, ma spunta un altro club italiano

Se il Torino è da tempo una pretendente di Meret e anche il Leicester non è nuovo all’accostamento all’ex Udinese, certamente fa strano leggere del possibile interesse dello Spezia: a riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano La Nazione edizione La Spezia. La squadra ligure dovrà salutare Provedel, che ha detto a chiare lettere di voler andare via e la Lazio aspetta solo il via libera per ufficializzare la trattativa; lo Spezia sta pensando a Dragowski della Fiorentina per sostituirlo, ma oggi si aggiungono anche Carnesecchi e Meret nel casting dell’estremo difensore spezino.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com