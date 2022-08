Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio allo stadio “T. Patini”, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli affronterà per la terza amichevole in terra abruzzese il Girona. La compagine spagnola ha in rosa tra gli altri l’ex della sfida David Lopez, mentre in attacco ci sono Riquelme e Stuani da tener d’occhio. Mister Spalletti vuole valutare lo stato di forma della squadra in vista anche dell’inizio di campionato. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione