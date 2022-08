La Cremonese vuole il ritorno di Gianluca Gaetano in prestito per conservare la Serie A. Il Napoli ha aperto al prestito del ragazzo classe 2000, ma l’ultima parola spetterà a Spalletti. In caso di ok, Gaetano tornerebbe tra i grigiorossi, meta da lui preferita in caso di addio in prestito.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com