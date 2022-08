Gli instancabili della Serie A degli ultimi 10 anni, la top 5 per ogni ruolo. L’attacco è azzurro

Sulla base dei dati riportati dal sito Transfermarkt, è stata stilata per ogni ruolo la top 5 dei calciatori che negli ultimi 10 anni hanno giocato di più nel nostro campionato, senza contare i portieri per ovvie ragioni. Dall’analisi è emerso che Lorenzo Insigne, Antonio Candreva e Danilo sono i primi di ogni relativa classifica: l’ex attaccante del Napoli con 24013 minuti giocati, il centrocampista della Sampdoria con 23909, mentre l’ex difensore del Bologna con 27168, il numero più alto in assoluto.

Attaccanti: Insigne l’irrinunciabile, ecco il podio tutto campano

Lorenzo Insigne apre questa prima top 5: l’ex capitano del Napoli, con 24013 minuti giocati, è l’attaccante con più minuti di gioco delle ultime 10 stagioni di Serie A, di cui la sua più prolifica è stata quella del 2017-2018 con 3103 minuti trascorsi in campo. Segue al secondo posto Ciro Immobile con 22965 minuti di gioco. E’ nel 2019-2020 che il bomber di Torre Annunziata ha speso più tempo nel rettangolo verde: quell’anno i minuti giocati sono stati 3177 per il biancoceleste. Il terzo posto spetta ad un veterano del calcio italiano, ovvero Fabio Quagliarella, che dà il suo meglio nella stagione 2018-2019 giocando 3211 minuti. Nelle ultime 10 annate, l’attaccante della Sampdoria ha giocato 21970 minuti, 89 in più rispetto ad un altro volto noto della Serie A, Josè Maria Callejon, che invece si posiziona quarto nella top 5 con 21881 minuti di gioco. Per l’ex Napoli, la stagione con il miglior minutaggio è stata la 2017-2018, in cui ha raggiunto quota 3247 minuti. Chiude il capitolo attaccanti Domenico Berardi, che ha macinato in totale 21807 minuti con la maglia del suo Sassuolo, di cui 2881 nel 2018-2019.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Insigne 24013 336 Immobile 22965 287 Quagliarella 21970 313 Callejon 21881 305 Berardi 21807 271

