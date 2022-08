Gli instancabili della Serie A degli ultimi 10 anni, la top 5 per ogni ruolo: la difesa. C’è un azzurro

SuperNews ha dedicato il suo studio mensile agli “stakanovisti” della Serie A. Sulla base dei dati riportati dal sito Transfermarkt, è stata stilata per ogni ruolo la top 5 dei calciatori che negli ultimi 10 anni hanno giocato di più nel nostro campionato, senza contare i portieri per ovvie ragioni. Dall’analisi è emerso che tra i Difensori: Danilo il calciatore che ha giocato di più in assoluto nelle ultime dieci stagioni

L’ex Bologna Danilo non solo primeggia nella top 5 dei difensori con ben 27168 minuti di gioco, ma risulta anche il calciatore che in assoluto ha giocato di più negli ultimi 10 anni di Serie A. Per il brasiliano è il 2014-2015 la stagione in cui totalizza più minuti in campo: 3330. Segue Leonardo Bonucci, con i suoi 26757 minuti di gioco d’argento e la miglior stagione nel 2015-2016 con 3157 minuti, mentre sul terzo gradino del podio ci sale Francesco Acerbi: il difensore della Lazio ha giocato per 24787 minuti nell’ultimo decennio, e risulta essere il protagonista anche di un altro record, quello che lo elegge il giocatore che nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 non ha perso neanche un minuto, totalizzando per ogni annata 3420 minuti giocati e 38 presenze. De Silvestri e Koulibaly chiudono la top 5 dei difensori stakanovisti: i due senatori di Bologna e Napoli hanno totalizzato rispettivamente 21207 e 20714 minuti nell’ultimo decennio. La stagione più prolifica per il rossoblù è stata quella 2013-2014, con 3085 minuti giocati, mentre per l’ex partenopeo la 2018-2019 con 3135 minuti spesi in campo.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Danilo 27168 307 Bonucci 26757 310 Acerbi 24787 279 De Silvestri 21207 264 Koulibaly 20714 236

FONTE:https://news.superscommesse.it/calcio/2022/08/gli-instancabili-della-serie-a-degli-ultimi-10-anni-la-top-5-per-ogni-ruolo-insigne-candreva-e-danilo-al-primo-posto-498694/