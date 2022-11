Gli instancabili della Serie A degli ultimi 10 anni, la top 5 per il centrocampo

SuperNews ha dedicato il suo studio mensile agli “stakanovisti” della Serie A. Sulla base dei dati riportati dal sito Transfermarkt, è stata stilata per ogni ruolo la top 5 dei calciatori che negli ultimi 10 anni hanno giocato di più nel nostro campionato, senza contare i portieri per ovvie ragioni. Dall’analisi è emerso che Lorenzo Insigne, Antonio Candreva e Danilo sono i primi di ogni relativa classifica: l’ex attaccante del Napoli con 24013 minuti giocati , il centrocampista della Sampdoria con 23909, mentre l’ex difensore del Bologna con 27168, il numero più alto in assoluto.

Centrocampisti: Candreva in cima, argento per l’ex Roma Nainggolan

Il primato spetta ad Antonio Candreva, che svetta nella top 5 con 23909 minuti giocati, con la sua miglior stagione rintracciabile nello scorso campionato, in cui l’ex Inter ha totalizzato 3132 minuti di gioco. La medaglia d’argento è per un giocatore che per anni ha militato in Serie A, ma che attualmente si trova in Belgio, la sua terra. Stiamo parlando di Radja Nainggolan, secondo della top 5 a quota 22998 minuti giocati, di cui 2975 nella sua migliore annata, quella del 2012-2013. Un’altra vecchia conoscenza della Serie A si posiziona al terzo posto della classifica, ed è Jasmin Kurtic. L’ex centrocampista del Torino, attualmente in forza al PAOK, nell’ultimo decennio del nostro campionato ha raccolto complessivamente 21631 minuti di gioco, macinando il maggior numero di minuti nel 2019-2020: 3078. Quarto posto per Marco Parolo. L’ex giocatore, oggi commentatore ai microfoni di DAZN, in Serie A ha giocato per 21628 minuti, spendendo più tempo in campo nella stagione 2013-2014, in cui tagliò il traguardo dei 3193 minuti giocati. Quinta e ultima miglior posizione per Giacomo Bonaventura con 20631 minuti giocati, di cui 2843 nell’annata 2015-2016.

Giocatore Minuti totali Presenze totali Candreva 23909 313 Nainggolan 22998 284 Kurtic 21631 284 Parolo 21628 265 Bonaventura 20631 278

FONTE:https://news.superscommesse.it/calcio/2022/08/gli-instancabili-della-serie-a-degli-ultimi-10-anni-la-top-5-per-ogni-ruolo-insigne-candreva-e-danilo-al-primo-posto-498694/