Fabian e Piotr: intoccabili, anche per questioni di tempo!

Più passano le ore, più Fabian e Zielinski diventano intoccabili. Per Fabian, si sono aperte le porte di un rinnovo che qualche giorni fa sembrava in alto mare. Gli agenti hanno dato la disponibilità a prolungare, c’è una prima offerta e i segnali sono di ritrovata distensione. Questo non vuol dire che la firma sul contratto arriverà entro pochi giorni, ma almeno è l’inizio di una fase di negoziazione. In ballo anche una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro e che potrebbe essere valida solo per la Spagna (il ritorno in Liga resta il sogno nel cassetto di Ruiz). E Zielinski? Il West Ham ha proposto un ingaggio al ribasso e neppure il Napoli è mai stato convinto dell’offerta inglese. Il tempo stringe ed evidente che si inizia a far fatica a trovare un eventuale sostituto. Lo stesso Sassuolo, per esempio, ha lasciato intendere che gli eventuali pretendenti di Raspadori devono fare alla svelta.

Il Mattino