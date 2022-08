De Laurentiis: “Io assillato dai fondi non venderò!”

Dalla politica internazionale alle cose del mondo del calcio. Aurelio De Laurentiis ha parlato a tutto campo intervenendo sul canale Wall Street Italia: «Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il club, basta. Gli americani hanno offerto in passato 900 milioni per il Napoli. Io voglio fare il dodicesimo uomo in campo e il tifoso, lasciatemi divertire ancora. Lavoriamo con onestà per gli 83 milioni di simpatizzanti del Napoli nel mondo».

Sulla nuova stagione: «Campionato atipico e anomalo, hanno fatto un accordo per giocare in Qatar i mondiali d’inverno. Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri».

Dal patron azzurro ancora una stoccata alle istituzioni calcistiche internazionali: «Il mondo del calcio non si sa gestire, si fa il teatrino per gli altri. Noi come cretini ci prestiamo a giocare cinquanta partite».

Fonte: CdS