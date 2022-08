CALCIOMERCATO – Raspadori costa 35 milioni. De Laurentiis tratta, ma vuole prenderlo

CALCIOMERCATO – Giacomo Raspadori costa 35 milioni di euro: il prezzo è fatto e il Napoli lo conosce. Ma De Laurentiis tratta, prova a limare e a limitare la portata di un investimento che però il pianeta azzurro vuole. Tutti, dal presidente a Spalletti, passando per Giuntoli. E poi lui: Jack. Che ha scelto e lo ha anche comunicato al Sassuolo: ha l’accordo economico con il club di DeLa e aspetta. Vuole la Champions. Una nuova esperienza. E allora, lo scatto. Sì, De Laurentiis deve fare in fretta per definire nei termini indicati da Giovanni Carnevali un affare che in qualche modo lancerebbe la successione di Mertens: “La nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato“, ha ribadito l’ad del Sassuolo.

Fonte: CdS