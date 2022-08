Tuttosport – Mertens preferito dalla Juve come vice Vlahovic

Dries Mertens è ancora senza squadra, ma tanti sono i club che lo rincorrono, come la Juve che lo prenderebbe come vice Vlahovic, come scrive Tuttosport. “Al netto di ciò che succederà nelle prossime ore, sono cinque i candidati più vicini al cambio di casacca. Più o meno con la stessa percentuale di possibilità l’atalantino Muriel e l’ex napoletano – ora svincolato – Mertens , a ruota l’ex juventino Morata, rientrato all’Atletico Madrid dal prestito bianconero. Leggermente più indietro Raspadori del Sassuolo e Arnautovic del Bologna. A questi bisogna poi aggiungere, ma come opzioni di riserva, Martial del Manchester United, Depay del Barcellona e Milik del Marsiglia”