SKY – Napoli-Kepa, oggi a Milano l’agente dello spagnolo. Le parti sono vicine

Il Napoli, dopo aver ceduto Ospina è molto probabilmente anche Contini, è alla ricerca di un altro portiere per la prossima stagione. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, sono proseguiti i contatti tra il Napoli e il Chelsea per Kepa. Oggi a Milano ci sarà l’agente dell’estremo difensore spagnolo per cercare di chiudere l’operazione con la formula del prestito secco, ma i club sono d’accordo. Cosa manca? L’intesa sui bonus. La richiesta del Chelsea è di 1,5 milioni se il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions e 1,5 milioni se arriva tra le prime quattro in Serie A. L’offerta del club di De Laurentiis era di 1,5 milioni, con 750mila euro in caso di qualificazione agli ottavi di Champions e 750mila euro in caso di arrivo tra le prime quattro in campionato. Proposta poi rimodulata, ma non aumentata: 1 milione in caso di raggiungimento degli ottavi di Champions e 500mila in caso di arrivo tra le prime quattro posizioni. Le parti sono vicine e nelle prossime ore si attendono sviluppi. In alternativa ci sono Navas del Psg e Trapp dell’Eintracht Francforte.

La Redazione