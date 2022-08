SKY – Da Scamacca a Viti, la fuga degli Under 23 dall’Italia

I club di Serie A (insieme al Pisa che ha ceduto Lucca all’Ajax) hanno incassato la cifra record di 187 milioni di euro per le cessioni all’estero di giocatori under 23. Una somma che può raggiungere i 225 milioni, considerando anche i bonus. Da Scamacca a Viti, ecco tutti i calciatori che hanno lasciato l’Italia.

Nove calciatori Under 23 hanno lasciato l’Italia in questa sessione di calciomercato, portando nelle casse dei club 187 milioni di euro. È il dato che emerge analizzando le cessioni delle squadre italiane. Damsgaard al Brentford e Viti al Nizza sono solo gli ultimi in ordine di tempo in un’estate da record.

JENS ODGAARD, dal Sassuolo all’AZ Alkmaar: 4 milioni di euro

MATTIAS SVANBERG, dal Bologna al Wolfsburg: 10 milioni di euro + 2 di bonus

MATTIA VITI, dall’Empoli al Nizza: 13 milioni di euro + 2 di bonus

MIKKEL DAMSGAARD, dalla Samp al Brentford; 14 milioni di euro + 6 di bonus

AARON HICKEY, dal Bologna al Brentford: 22 milioni di euro

ARTHUR THEATE, dal Bologna al Rennes: 20 milioni di euro + 2 di bonus

GIANLUCA SCAMACCA, dal Sassuolo al West Ham: 36 milioni di euro + 6 di bonus

MATTHIJS DE LIGT, dalla Juventus al Bayern Monaco: 67 milioni di euro + 10 di bonus

LORENZO LUCCA, dal Pisa all’Ajax: 1 milione di euro + 10 in caso di riscatto e bonus

Fonte SKY Sport